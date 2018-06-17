صور.. رقص ولعب خلال مهرجان حورية البحر فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

انطلقت فعاليات الاحتفال بموكب حورية البحر، والذى يقيمه سكان ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية كل عام.

و يخرج خلال الاحتفال السكان إلى الشواطئ الموجودة في حى بروكلين بنيويورك، مرتدين زي حورية البحر، ويرقصون على أنغام الموسيقى، كما تشارك فى الاحتفال الكثير من الفرق الموسيقية.

ويقوم المئات من المواطنين بالسباحة فى البحر بزرى حورية البحر وسط أجواء مبهجة من الاحتفالات.



السباحة فى البحر



جانب من العروض



جانب من المهرجان



جانب من موكب حورية البحر



رقص خلال المهرجان



عروض راقصة



عروض فنية



مواطنون يشاركون بالرقص خلال المهرجان