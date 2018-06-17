صور..أثينا وسكوبيى توقعان اتفاقا ينهى خلافا استمر 27 عاما حول اسم مقدونيا

(أ ف ب)

وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا، اليوم الأحد، فى قرية بساراديس الحدودية اتفاقا تاريخيا ينهى خلافا استمر 27 عاما ويقضى بتغيير اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" الى "مقدونيا الشمالية".

ومن المفترض أن يسمح هذا الاتفاق الذى يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر مبدئيا، برفع الحظر اليونانى عن انضمام سكوبيى إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي. من الجانب المقدونى، يجب أن يصادق عليه البرلمان وأن تتم الموافقة عليه عبر استفتاء وأن يسجّل رسميا عبر مراجعة دستورية. وبعدها، يفترض أن يقرّه البرلمان اليونانى.

ووصل رئيسا وزراء اليونان ومقدونيا إلى منطقة بريسبس الحدودية، اليوم الأحد، لحضور مراسم التوقيع على اتفاق لإنهاء خلاف مستمر منذ عقود بين البلدين على اسم مقدونيا.

وسيشهد اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان وزوران زايف رئيس وزراء مقدونيا توقيع وزيرا خارجية البلدين على اتفاق فى منطقة مطلة على بحيرة فى بريسبس، ووصل زايف بزورق وكان تسيبراس فى استقباله على الجانب اليونانى من البحيرة وتصافحا بحرارة.



رئيس وزراء اليونان يلتقى نظيره المقدونى بمنطقة بريسبس الحدودية



خلال مؤتمر صحفى مشترك



رئيس الوزراء اليونانى مع نظيره المقدونى خلال مؤتمر صحفى



الاتفاق الجديد يمثل حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين



حديث ودى بين رئيس الوزراء اليونانى ونظيره المقدونى



حالة من الود تسيطر على الجانبين



رئيس الوزراء المقدونى يصفق لنظيره اليونانى أثناء المؤتمر الصحفى



وزراء خارجية البلدين أثناء التوقيع على الاتفاقية



مراسم التوقيع على الاتفاقية