سلطات بريطانيا تفرج عن زيت قنب طبى صادرته بعد دخول صبى للمستشفى

رويترز

استخدم وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد صلاحية استثنائية للإفراج عن زيت قنب طبى صادرته السلطات من صبى مصاب بالصرع، وجاء القرار بعد أن دخل الصبى إلى المستشفى وهو يعانى من نوبات تشنج.

وسافر بيلى كالدويل البالغ من العمر 12 عاما إلى كندا مع والدته تشارلوت للحصول على زيت القنب بعد أن تلقى طبيبه أمرا بوقف وصفه لكن مسؤولى الجمارك صادروا الكمية التى بحوزته لدى عودته إلى لندن يوم الاثنين، ودخل الصبى للمستشفى يوم الجمعة بعد أن أصيب بعدة نوبات من التشنج.

وأثارت حالته جدلا على الاستخدام العلاجى للقنب دعم خلالها سياسيون من مختلف الأحزاب أسرته ودعا نشطاء إلى إدخال تعديلات على القانون.

وقال الوزير فى بيان أمس السبت "هذا الصباح استخدمت صلاحية استثنائية بصفتى وزيرا للداخلية لإصدار تصريح عاجل للسماح لبيلى كلادويل بأن يتلقى العلاج بزيت القنب اتخذت قرارى بناء على مشورة أطباء كبار أوضحوا أن تلك حالة طوارئ طبية".

وتقول والدة بيلى إنه لم يكن يصب بالنوبات عند استخدامه لزيت القنب ودعت فى تصريحات للصحفيين خارج المستشفى الذى يعالج فيه إلى تغيير القانون لتجنيب الأسر والمرضى العناء.

والقنب مدرج بموجب القانون البريطانى فى قائمة المخدرات الأولى بما يعنى أن ليس هناك اعتراف بقيمته العلاجية. ويمكن استخدام المخدرات المدرجة فى تلك القائمة لأغراض بحثية وتجارب سريرية لكن بموجب تصريح من وزارة الداخلية.