تحرير 12 محضرا للمخالفين من التجار وصاحب محطة وقود فى مطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء عصام رصاص رئيس المدينة، وبرئاسة نسرين النحاس نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وإدارة تموين مطوبس، والإدارة البيطرية، من تحرير 12 محضرا للمخالفين من التجار، منهم محضر عرض وحيازة سلع متتهية الصلاحية، ومحضر حيازة وعرض سلع محظور تداولها، وضبط 9 شكائر سماد، وضبط 10 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، ومحضر امتناع عن بيع سلع مسعرة جبريا موزع غاز .

كما تمكنت الحملة من ضبط 300 لتر سولار، رفض صاحب محطة وقود بيعها، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار ومنع من التحفظ، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .

وعلى جانب آخر تفقدت نسرين النحاس نائب رئيس مدينة مطوبس، عدد من محطات الوقود للتعرف على مدى التزامهم بالزيادة الجديدة، ومدى التزام السائقين بالتعريفه الجديدة بموقف مطوبس.