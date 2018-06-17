تحرير 1087 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخرجين عن القانون والبؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، 9 قضايا أقراص مخدرة بإجمالى 695 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 53 سلاح أبيض، وتم فحص 61 شقة مفروشة، 6 فنادق بإجمالى 147 شخصا وأسفر الفحص عن إيجابية عدد 7 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم ، كما تم ضبط 5 قضايا تدخين داخل المواصلات العامة، 7 قضايا تعرض للإناث فى الطريق العام، 52 محاولة إشغال طريق متنوعة، 29 قضية تموين متنوعة بالإضافة إلى 1087 مخالفة مرورية متنوعة.