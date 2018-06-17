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تحرير 1087 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الأحد، 17 يونيو 2018 11:50 ص
تحرير 1087 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسكندرية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخرجين عن القانون والبؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، 9 قضايا أقراص مخدرة بإجمالى 695 قرصا مخدرا.
 
 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 53 سلاح أبيض، وتم فحص 61 شقة مفروشة، 6 فنادق بإجمالى 147 شخصا وأسفر الفحص عن إيجابية عدد 7 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم ، كما تم ضبط 5 قضايا تدخين داخل المواصلات العامة، 7 قضايا تعرض للإناث فى الطريق العام، 52 محاولة إشغال طريق متنوعة، 29 قضية تموين متنوعة بالإضافة إلى 1087 مخالفة مرورية متنوعة.
 

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