بالأرقام.. 2.7 مليار جنيه استثمارات فى قنا وسوهاج بالعام المالى 2018/2019

كتب عبد اللطيف صبح

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء طبقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن تخصيص مبلغ 2 مليار و678 مليونًا و950 ألف جنيه لصالح الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروعى موازنتى محافظتى قنا وسوهاج للسنة المالية 2018/2019، بواقع مليار و261 مليونا و300 ألف جنيه لصالح محافظة سوهاج، ومليار و417 مليونًا و650 ألف جنيه لصالح محافظة قنا.

وأضاف التقرير، أنه ظهر من التواصل بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية واللجنة، أن اعتمادات الباب السادس لمحافظتى قنا وسوهاج لم تشمل قرض البنك الدولى الموجود فعليًا وقيمته 500 مليون دولار لـ4 سنوات، وقد اتضح للجنة أن المحافظات لديها عقود تنفيذية للعام المالى 18/19، حيث إن الباب السادس لخطة محافظة سوهاج بلغ إجماليًا 487.057 مليون جنيه، منها 177,5 مليون جنيه مشروعات ممولة من قرض البنك الدولى، وتم تعديل المشروعات الممولة من قرض البنك الدولى لتصبح 951.75 مليون جنيه ليصبح إجمالى الباب السادس لسوهاج 1261,3 مليون جنيه.

وفيما يخص محافظة قنا فكان إجمالى الباب السادس لخطة المحافظة 427.5 مليون جنيه منها 177,5 مليون ممولة من البنك الدولى، وتم تعديل قيمة المشروعات الممولة من البنك الدولى لتصبح 1167.65 مليون جنيه، ليكون إجمالى الباب السادس 1417.65 مليون جنيه.