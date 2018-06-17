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الناتو يرحب بقرار الرئيس الأفغانى تمديد فترة وقف إطلاق النار مع طالبان

الأحد، 17 يونيو 2018 11:01 ص
الناتو يرحب بقرار الرئيس الأفغانى تمديد فترة وقف إطلاق النار مع طالبان الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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رحبت بعثة "الدعم الوطيد" التى يقودها حلف شمال الأطلسى (الناتو) والقوات الأمريكية فى أفغانستان بإعلان الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، بخصوص تمديد فترة وقف إطلاق النار مع حركة طالبان.

وذكر بيان أصدرته البعثة، ونقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد، "أن بعثة الدعم الوطيد بقيادة الناتو والقوات الأمريكية فى أفغانستان يدعمان إعلان الرئيس الأفغانى أشرف غنى الذى صدر فى 16 يونيو الجارى بتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان واقتراحه ببدء محادثات سلام".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم قرار الرئيس الأفغانى بتمديد فترة وقف إطلاق النار وبدء إجراء محادثات سلام، مضيفًا أن واشنطن على استعداد لدعم نقاشات دور القوات والممثلين الدوليين التى أشار إليها غنى وتسهيلها والمشاركة فيها.

وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار مع طالبان لا يتضمن المساعى الأمريكية لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمى داعش والقاعدة وضد تنظيمات إرهابية أخرى إقليمية وعالمية.

يأتى ذلك إذ أعلن الرئيس الأفغانى، أمس السبت، تمديد فترة الهدنة مع طالبان حتى وقت غير معلوم.

 


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