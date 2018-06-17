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"الصناعات الهندسية" تناقش أزمة الواردات التركية بحضور ممثلى قطاع "الاتفاقات التجارية"

الأحد، 17 يونيو 2018 08:00 ص
"الصناعات الهندسية" تناقش أزمة الواردات التركية بحضور ممثلى قطاع "الاتفاقات التجارية" أجهزة - صورة ارشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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تجتمع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لمناقشة أزمة الواردات التركية وتأثيرها على المنتجات المصرية، وتحديدا فى قطاعى الأجهزة الكهربائية المنزلية، والأوانى المنزلية.

وجانبه أكد المهندس بهاء دميترى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن الاجتماع سيعقد بحضور ممثلى قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ولجنة مكافحة الإغراق باتحاد الصناعات، بجانب ممثلى الشركات المتضررة من الواردات التركية، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة الغرف الصناعية الأخرى لدعوة أى جهات صناعية متضررة من الواردات للاجتماع، فى محاولة للتوصل إلى حل موحد لتلك الأزمة.

وأشار دميترى، إلى ان الاجتماع يهدف لمناقشة كيفية الحد من الواردات التركية، دون المساس بالاتفاقية التجارية الموقعة بين مصر وتركيا، والتى تتيح دخول المنتجات التركية إلى مصر دون جمارك، عن طريق طرح مجموعة من المقترحات، أهمها تطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية، كذلك تساوى الواردات والصادرات المصرية والتركية بين كل قطاع.

ووفقا للغرفة، تتيح الاتفاقية التجارية بين مصر وتركيا، دخول المنتجات التركية لمصر دون جمارك، الأمر الذى يتسبب فى انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المصرية، خاصة فى ظل انخفاض الليرة التركية، بنسب وصلت إلى 20% بالنسبة للأجهزة الكهربائية، و25% بالنسبة للأوانى المنزلية.


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