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الصحة: فرق وقائية لفحص مصادر الغذاء والمياه بالمحافظات

الأحد، 17 يونيو 2018 02:00 ص
الصحة: فرق وقائية لفحص مصادر الغذاء والمياه بالمحافظات سلع غذائية - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، تحريك فرق وقائية لفحص مصادر الغذاء والمياه بالمحافظات، للاطمئنان على سلامتها خاصة فى ظل احتفالات عيد الفطر.

 

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خط الطوارئ الوقائية "105" يعمل على مدار الساعة، ويتلقى المكالمات والاستفسارات من جميع المحافظات.

 

وأضاف علاء عيد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تسعى إلى تفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج وتفعيل النظم الوقائية ما يوفر الكثير على الدولة، مضيفاً أن الاهتمام بالجهاز الوقائى وتنشيطه أصبح فرضًا على الجميع.


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