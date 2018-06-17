السكة الحديد: التعاقد مع الفائز بتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بعد العيد

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، توقيع التعاقد مع العرض الفائز بتصنيع توريد الـ1300 عربة جديدة لصالح الهيئة بعد إجازة العيد، وذلك ضمن المناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة بين 12 تحالفًا عالميًا، وتقدم إليها بعروض فنية ومالية 7 تحالفات، وتم القبول الفنى لـ3 عروض فقط.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى إعلان الفائز رسميًا بعد عرض نتائج فحص وتقييم العروض المتقدمة على الدكتور هشام عرفات وزير النقل للعرض على القيادة السياسية، لافتًا إلى أن توريد العربات الجديدة سيبدأ بعد 18 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد، على أن يجرى الانتهاء من توريدها بالكامل خلال 40 شهرًا.

يذكر أن العروض التى تلقتها هيئة السكة الحديد لتصنيع وتوريد الـ1300 عربة أحدهما من تحالف روسى مجرى وآخر إيطالى وثلاثة عروض من ثلاثة تحالفات صينية، وعرضين من تحالفين من إسبانيا، وتم استبعاد 4 عروض فى مرحلة التقييم الفنى لعدم مطابقتها للمواصفات التى حددتها الهئة، كما أن هيئة السكة الحديد قررت منذ شهور طرح مناقصة محدودة من أجل سرعة شراء هذه العربات، واشترطت الهيئة خلال المناقصة التى طرحتها على كل شركة خلال تقديمها عرضها أن يكون متضمنًا عرضًا تمويليًا فى صورة قرض ميسر يمول تكلفة شراء هذه العربات بالكامل، بحيث تكون شروط القرض وفائدته وفترة السماح والسداد نقاط حاسمة فى تفضيل عرض على آخر .