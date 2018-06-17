الرئيس اليمنى يتابع تطورات معارك "الحديدة" ويشيد ببطولات المقاتلين

كتبت - إيمان حنا

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي اتصالا هاتفيا بقائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالرحمن اللحجي للوقوف على آخر تطورات الأوضاع الميدانية والبطولات التى يجترحها حماة الوطن فى مختلف الجبهات ومنها جبهة الساحل الغربي.

وشاد الرئيس بالمواقف البطولية والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال ألوية العمالقة ومنها اللواء الثالث عمالقة من خلال الملاحم البطولية التي يصنعونها لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وتطهيرها من عصابة ميليشيا الحوثي الانقلابية والانتصار للوطن وشرعيته الدستورية.