الرئيس الفنزويلى يتهم كولومبيا بإثارة استفزازات عسكرية تتطلب تدخل واشنطن

كاراكاس (أ ش أ)

اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو نظيره الكولومبى خوان مانويل سانتوس بإثارة استفزازات عسكرية تستهدف جر فنزويلا وكولومبيا إلى صراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، عن مادورو قوله، فى اجتماع مع عسكريين، أن حكومة خوان مانويل سانتوس تقوم بإثارة الأحداث والاستفزازات ذات الطابع العسكرى انطلاقا من كولومبيا وداخل الأراضى الفنزويلية أيضا بهدف التسبب بصراع بين البلدين.

وأضاف: "أتوجه من هنا إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كى لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته الذى يرغب فى إثارة نزاع مسلح لصالح الإمبريالية الأمريكية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا السيادية" - حسب مادور -.

جاءت اتهامات الرئيس الفنزويلى عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى كولومبيا والتى تجرى اليوم الأحد، والتى لا يمكن فيها لسانتوس الترشح مرة أخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010.