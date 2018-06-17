video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 09:52 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفنزويلى يتهم كولومبيا بإثارة استفزازات عسكرية تتطلب تدخل واشنطن

الأحد، 17 يونيو 2018 08:59 ص
الرئيس الفنزويلى يتهم كولومبيا بإثارة استفزازات عسكرية تتطلب تدخل واشنطن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كاراكاس (أ ش أ)
إضافة تعليق

اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو نظيره الكولومبى خوان مانويل سانتوس بإثارة استفزازات عسكرية تستهدف جر فنزويلا وكولومبيا إلى صراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، عن مادورو قوله، فى اجتماع مع عسكريين، أن حكومة خوان مانويل سانتوس تقوم بإثارة الأحداث والاستفزازات ذات الطابع العسكرى انطلاقا من كولومبيا وداخل الأراضى الفنزويلية أيضا بهدف التسبب بصراع بين البلدين.

وأضاف: "أتوجه من هنا إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كى لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته الذى يرغب فى إثارة نزاع مسلح لصالح الإمبريالية الأمريكية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا السيادية" - حسب مادور -.

جاءت اتهامات الرئيس الفنزويلى عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى كولومبيا والتى تجرى اليوم الأحد، والتى لا يمكن فيها لسانتوس الترشح مرة أخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق سراح دفعة جديدة من 43 سجينا سياسيا فى فنزويلا

المحكمة العليا فى فنزويلا ترد طعنا باعادة انتخاب مادورو

كولومبيا

الرئيس الفنزويلى

واشنطن

امريكا

فنزويلا




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة