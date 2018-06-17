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الأحد، 17 يونيو 2018 09:50 م
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الرئيس الأفغانى يمدد هدنة وقف إطلاق النار وطالبان ترفض وتستأنف القتال

الأحد، 17 يونيو 2018 09:07 م
الرئيس الأفغانى يمدد هدنة وقف إطلاق النار وطالبان ترفض وتستأنف القتال الرئيس الأفغانى اشرف غنى
(رويترز) (أ ف ب)
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مدد الرئيس الأفغانى أشرف غنى اليوم الأحد وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلى حركة طالبان عشرة أيام، وكان من المقرر أن تنتهى الهدنة يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسى دورانى وزيرى لرويترز: "قوات الأمن الأفغانية يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أى هجوم".

لكن حركة طالبان رفضت دعوة من الرئيس الأفغانى لتمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق أعلن بمناسبة عيد الفطر، ما خيب آمال السكان الذين أنهكتهم عقود من النزاعات.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ان الحركة قررت استئناف القتال بعد ان كان غني اعلن السبت تمديد الهدنة من جانب الحكومة داعيا الحركة الى اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال المتحدث في رسالة تلقتها فرانس برس إن "وقف إطلاق النار ينتهي الليلة وستُستأنف عملياتنا إن شاء الله. لا نية لدينا لتمديد وقف إطلاق النار"، ما يوحي باستئناف المعارك الإثنين.

 

 


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