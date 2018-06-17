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الإسكان: تقديم الاستمارة وجدية الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة بـ"سكن مصر" الثلاثاء

الأحد، 17 يونيو 2018 11:06 ص
الإسكان: تقديم الاستمارة وجدية الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة بـ"سكن مصر" الثلاثاء المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن
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قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه سيتم ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018، حتى يوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018، استقبال المواطنين الراغبين في حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحة حوالى 115 م2، بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وذلك لتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً.
 
وقال المحاسب فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، فى بيان: عند التقدم للحجز يتم تقديم استمارة البيانات، مرفقاً بها ما يلى: أصل الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط، وصور بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة (سارية المفعول)، موضحاً أنه فى حالة السداد عن طريق التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد، يمنح البنك المزايا والتسهيلات التالية: رد نصف قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم أصل استمارة الحجز مرفقاً بها المستند الدال على التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد، وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للبنك (الفترة الصباحية).
 
 

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