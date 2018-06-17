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الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 17 يونيو 2018 11:30 ص
الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 25  درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27  والصغرى 21 درجة.
 
 

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