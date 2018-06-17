اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين محتجين على الاتفاق مع مقدونيا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأحد، احتجاجات عنيفة، اعتراضا على الاتفاقية التى وقعتها حكومة رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، مع مقدونيا، لحل الأزمة التى ارتبطت باسم دولة مقدونيا.

وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا يقضى بتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وذلك لإنهاء الخلاف الذى دام لسنوات بين الدولتين الجارتين.



أحد المتظاهرين يحاول ابعاد قنيلة مسيلة للدموع



متظاهرون يحملون أعلام اليونان وسط دخان القنابل



الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع لفض التظاهرات



متظاهر يحمل علم اليونان وفى وسطه شمس فيرجينيا احتجاجا على الاتفاق



المتظاهرون فى مواجهة الشرطة



المتظاهرون يحملون الأعلام احتجاجا على الاتفاق