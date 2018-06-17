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الأحد، 17 يونيو 2018 12:58 م
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اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين محتجين على الاتفاق مع مقدونيا

الأحد، 17 يونيو 2018 12:12 م
اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين محتجين على الاتفاق مع مقدونيا الشرطة اليونانية ومتظاهرين
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأحد، احتجاجات عنيفة، اعتراضا على الاتفاقية التى وقعتها حكومة رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، مع مقدونيا، لحل الأزمة التى ارتبطت باسم دولة مقدونيا.

وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا يقضى بتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وذلك لإنهاء الخلاف الذى دام لسنوات بين الدولتين الجارتين.

أحد المتظاهرين يحاول ابعاد قنيلة مسيلة للدموع
أحد المتظاهرين يحاول ابعاد قنيلة مسيلة للدموع

 

متظاهرون يحملون أعلام اليونان وسط دخان القنابل
متظاهرون يحملون أعلام اليونان وسط دخان القنابل

 

الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع لفض التظاهرات
الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع لفض التظاهرات

 

متظاهر يحمل علم اليونان وفى وسطه شمس فيرجينيا احتجاجا على الاتفاق
متظاهر يحمل علم اليونان وفى وسطه شمس فيرجينيا احتجاجا على الاتفاق

 

المتظاهرون فى مواجهة الشرطة
المتظاهرون فى مواجهة الشرطة

 

المتظاهرون يحملون الأعلام احتجاجا على الاتفاق
المتظاهرون يحملون الأعلام احتجاجا على الاتفاق

 

متظاهرون يونانيون يرفضون الاتفاق مع مقدونيا
متظاهرون يونانيون يرفضون الاتفاق مع مقدونيا

 


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