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أهم 10 بوستات.. وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

الأحد، 17 يونيو 2018 07:08 م
أهم 10 بوستات.. وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر محمد صلاح
كتب هيثم سلامة
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1. وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر.

وكيل أعمال صلاح
وكيل أعمال صلاح

2. حساب البرميرليج يحتفل بعيد الأب بمشاركة محمد صلاح وابنته مكة.

3. المهرجانات الشعبية تغزو موسكو.. شباب مصريين يغنوا "لأ لأ" مع فتيات روسيا.

4. وزير دفاع إسرائيل شامتا بميسى بعد التعادل مع الأرجنتين: أيسلندا منتخب عملاق.

ليبرمان
ليبرمان
 

5. نجوم الفن يواصلون نعى الفنان ماهر عصام.. وبشرى: العيد السنة دى صعب قوى.

36756-خالد-النبوى
خالد النبوى

 

سعد الصغير
سعد الصغير

6. مارادونا معتذرا عن انتهاك حظر التدخين بكأس العالم: شعرت بالتوتر

مارادونا
مارادونا

7. محمد إمام: الحمد لله على استقبالكم العظيم لفيلم ليلة هنا وسرور فى مصر

محمد إمام
محمد إمام

8. محمود العسيلى يهدى أغنية "تقدر" لـ محمد صلاح.

9. جوجل يحتفل بالذكرى الـ 90 لميلاد الفنان التشكيلى الجزائرى محمد إيسياخم

جوجل
جوجل

10. محمد رمضان عن ماهر عصام: "كان بخفة دمه بينسينى أى هم فى الدنيا".

محمد رمضان
محمد رمضان

 


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