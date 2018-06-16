ننشر مذكرة الطعن بالنقض لدفاع قتلة "الصحفية ميادة" بقضية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

أودع علاء علم الدين دفاع المتهمين بقضية "قتل الصحفية ميادة أشرف"، مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والقاضى بالسجن المؤبد لـ17 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان.



صورة من مذكرة الطعن

وجاءت بمذكرة الطعن عن 5 من المتهمين بأمر الإحالة فى 51 صفحة بدأها الدفاع بأسماء موكليه، ثم بمنطوق حكم محكمة جنايات القاهرة، ثم أمر إحالة المتهمين، وعتم الدفاع فى دفعة على 5 دفوع رئيسية وهى، القصور في التسبيب والبيان، الفساد في الاستدلال، الاخلال بحق الدفاع، الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .

وفى نهاية المذكرة التمس الطاعن بقبول الطعن شكلاً، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن، وفى الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب اليهم .