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منتخب مصر يعلن برنامجه اليوم استعدادا لمواجهة روسيا فى المونديال

السبت، 16 يونيو 2018 11:42 ص
منتخب مصر يعلن برنامجه اليوم استعدادا لمواجهة روسيا فى المونديال منتخب مصر
أ ش أ
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أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم برنامج اليوم السبت، حيث يتدرب الفريق على ملعب أحمد أرينا بالعاصمة الشيشانية جروزنى فى تمام الخامسة بالتوقيت المحلى استعدادا لمواجهة روسيا فى الجولة الثانية للدور الأول بالمونديال.

وقرر الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، أن يكون التدريب مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة ال 15 دقيقة الأولى، وسيكون هناك لقاء متاحا مع مدير المنتخب المهندس إيهاب لهيطة بعد ال 15 دقيقة المفتوحة.

وكانت بعثة المنتخب قد عادت إلى جروزنى قادمة من مدينة ايكاترينبرج الروسية فى وقت متأخر الليلة الماضية بعد أداء مباراة أوروجواى التى انتهت بفوز الاخيرة بهدف نظيف، ومن المقرر أن تقام المباراة المقبلة للمنتخب أمام روسيا يوم الثلاثاء القادم على ملعب سان بطرسبرج ارينا بمدينة سان بطرسبرج الروسية.


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