محافظة القاهرة: سحب رخصة أى سائق لم يلتزم بالتعريفة.. وتخصيص رقم للشكاوى

ماجد تمراز

شدد اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السيرفيس بمحافظة القاهرة، على شن حملات ليلية وصباحية على المواقف، للتأكد من التزامهم بالأسعار الجديدة، وذلك وفقا لتوصيات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بالمتابعة المستمرة للالتزام بالتعريفة الجديدة.

وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة ستتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالتعريفة الجديدة على رقم 23912136، وهو رقم غرفة عمليات المحافظة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن السائقين الذين لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة.

وأوضح الشيخ، أن السائق الذى لم يلتزم بالتسعيرة التى حددتها المحافظة سيتم سحب رخصة القيادة منه، وسيحرر ضده محضر.