فيديو.. نافورة حديقة الأزهر تتحول لحمام سباحة فى ثانى أيام عيد الفطر

كتب مصطفى يحيى

شهدت حديقة الأزهر، صباح اليوم السبت، توافد كثيف من المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث تجمع الأطفال حول نافورة الحديقة، للاستمتاع بالمياه فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وخصصت إدارة الحديقة 10 منافذ لبيع التذاكر لاستقبال الزائرين، وسط تواجد أمنى مكثف لأفراد الأمن الإدارى بالحديقة لتأمين وتفتيش الزائرين قبل الدخول للحديقة، وذلك عقب زيادة أعدادهم لـ80 فردا لتأمين احتفالات المواطنين ومواجهة التحرش، بالإضافة إلى وجود سيارات إسعاف وعيادة طوارئ تحسبا لأى حالات طارئة.