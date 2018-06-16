فيديو..شو العرائس و الأراجوز يفرح الأطفال بصوته

كتب عزوز الديب

ينتظر الكثير من الأطفال موعد أعياد ميلادهم بفارغ الصبر، وقبل الموعد بفترة قصيرة يبدأون فى فرض العديد من الشروط الخاصة بمكان الحفل وطريقة إقامته او افتتاح محل ليستعين بعرض شو العرائس التى تجذب الاطفال و الاهالى .

وقال احمد جنيدي طالب بكلية الحقوق يلعب شو العرائس انا طبيعتي احب الاطفال و احاول اسعاد الاطفال وذلك حسب كل مسك يفضله الاطفال

واكد جنيدي بان غضبى من اى موقف لم يؤثر على شغلى اثناء تقديم الفقرة لان الطفل ليس له سبب فى زعلى وانا واجبى ان افرح الجميع واكثر شي تتعبني فى عملي بان ياتى طفل يقيد حركتى ولم احرج من عملى .