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صور.. لوحتان لـ"مونيه" و"بيكاسو" تتصدران مزادا للأعمال فنية فى لندن

السبت، 16 يونيو 2018 01:00 ص
صور.. لوحتان لـ"مونيه" و"بيكاسو" تتصدران مزادا للأعمال فنية فى لندن لوحة للفنان كلود مونيه تعرض فى لندن
لندن (رويترز)
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تعرض دار "كريستيز" للمزادات لوحة لبابلو بيكاسو وأخرى لكلود مونيه، للبيع فى مزاد فى العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع فى ليلة لعرض الأعمال الفنية الانطباعية والحديثة.

واللوحة المعروضة لمونيه هى ضمن سلسلة من 12 لوحة رسمها الفنان عام 1877 تصور محطة للقطارات فى باريس وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 22 و28 مليون جنيه استرلينى (29.19 مليون و37.15 مليون دولار) وفقا لدار المزادات.

وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات الفن الانطباعى والحديث فى كريستيز التى تقام فى 20 يونيو حزيران "إنها لوحة نادرة جدا وواحدة من سلسلة مؤلفة من 12 لوحة فقط وهو ما يجعلها هدفا لمحبى الأعمال الفنية، على الأرجح هى أفضل لوحة لمونيه تعرض فى لندن منذ أكثر من 20 عاما".

كما تعرض الدار للبيع لوحة لامرأة جالسة على كرسى رسمها الفنان الإسبانى بيكاسو عام 1942، وتصور ملهمته المصورة دورا مار. ومن المتوقع أن تباع اللوحة مقابل ما يتراوح بين 18 و25 مليون جنيه استرلينى، وقال جيل "بيكاسو هو الفنان الذى يبحث الكثير من كبار عملائنا حاليا عن أعماله".

 

لوحة لبابلو بيكاسو
لوحة لبابلو بيكاسو

 

لوحة للفنان بابلو بيكاسو
لوحة للفنان بابلو بيكاسو

 

لوحة للفنان كلود مونيه تعرض فى لندن
لوحة للفنان كلود مونيه تعرض فى لندن

 

لوحة للفنان كلود مونيه
لوحة للفنان كلود مونيه

 

 


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