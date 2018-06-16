شرطة فرنسا: إحباط اعتداء إرهابى استهدف نادى للمتحررين جنسيا

كتب: أحمد علوى

أعلنت الشرطة الفرنسية، أنه تم إحباط اعتداء فى فرنسا كان يستهدف "نادى للمتحررين جنسيا"، حاول تنفيذه مواطن اعتنق الإسلام مؤخرا ثم بدأ فى اعتناق الأفكار المتطرفة، حسب ما ذكر مسئول بالشرطة الفرنسية.

وقال المصدر إنه "تم اكتشاف عبوة مملوءة بمواد شديدة الانفجار فى منزل المتهم نهاية شهر مايو الماضى، وبالفعل اعترف الرجل بأنه كان ينوى استخدامها ضد نادى للمتحررين جنسيا".

ووجه الإدعاء العام الفرنسى الاتهام رسميا للمواطن، وتم اعتقاله فى إطار تحقيق قضائى بتهمة "تشكيل عصابة من الإرهابيين بغرض التحضير لجريمة تعدى على أفراد والتحضير الفردى لارتكاب عمل إرهابى".

ويلاحق الرجل أيضا، وهو مولود فى 1980، بتهمة "الاحتيال والعلاقة بمشروع إرهابى" و"الحصول بالغش على وثائق إدارية على علاقة بمشروع إرهابى".

والجدير بالذكر أن يوم السبت الماضى، تم توقيف شابين اشتبه بتحضيرهما لهجوم إرهابى على مثليين، فى العاصمة الفرنسية باريس.