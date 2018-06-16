حبس موظفين بالوحدة المحلية بإيتاى البارود 4 أيام لتزويرهما فى ترخيص عقار سكنى

قرر عمرو يوسف، وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى، مدير نيابة إيتاى البارود بإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة سكرتارية محمد سمك ومحمد الشرقاوى حبس، موظفين بالوحدة المحلية بإيتاى البارود 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى بالتزوير فى ترخيص عقار سكنى واستخراج رخصة مخبز بلدى، بالمخالفة لأحكام القانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

كانت وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام "رجب م أ" مسئول استخراج رخص البناء، بالوحدة المحلية بقرية معنيا التابعة لمجلس مدينة إيتاى البارود، بالتزوير فى استخراج رخصة بناء منزل سكنى خاص به مقام على أرض زراعية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وتحرر عنه المحضر رقم 2148 لسنه 2018 جنح ايتاى البارود .

كما وردت معلومات تفيد بقيام "عادل ا ب" مسئول استخراج رخص بمجلس قرية ششت الأنعام التابعة لمجلس مدينة إيتاى البارود، باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ فى استخراج ترخيص مخبز بلدى، بدون وجه حق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بالمخالفة لأحكام القانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة.

تحرر عنه المحضر رقم 17035 لسنه 2017 جنح ايتاى البارود.