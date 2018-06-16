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تفجير خلال لقاء مقاتلى طالبان مع قوات أفغانية

السبت، 16 يونيو 2018 03:02 م
تفجير خلال لقاء مقاتلى طالبان مع قوات أفغانية مقاتلى طالبان - أرشيفية
رويترز
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وقع انفجار خلال لقاء بين مقاتلين من طالبان وقوات أمن أفغانية في إقليم ننكرهار، اليوم السبت، وهناك مخاوف من سقوط ضحايا، وذلك حسب خبر عاجل نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وكان التقى وزير الداخلية الأفغانى، ويس أحمد، اليوم السبت مع عدد من مقاتلى طالبان، فى العاصمة الأفغانية كابول، ويأتى اللقاء أثناء احتفال الجانبين بوقف غير مسبوق لإطلاق النار خلال عيد الفطر.

واحتفل جنود أفغان ومقاتلو طالبان، بوقف غير مسبوق لإطلاق النار، في نهاية شهر رمضان، وتبادلوا التهنئة بعيد الفطر، والأحضان والتقاط الصور الذاتية، وكانت حركة طالبان، قد أعلنت وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد، التى بدأت أمس الجمعة، واستثنت من ذلك القوات الأجنبية. ويتداخل وقف إطلاق النار المعلن من جانب طالبان مع وقف لإطلاق النار أعلنته الحكومة ويستمر حتى الأربعاء.

وقال مسعود عزيزى، نائب وزير الداخلية الأفغانى، إن هناك مراقبة لوقف إطلاق النار فى سائر أنحاء البلاد، وأضاف لـ"رويترز" أنه "لم تحدث هجمات لحسن الحظ"، فيما وقال حكام أقاليم هلمند وقندهار وزابل إن الجانبين ملتزمان بوقف إطلاق النار ولم ترد تقارير بحدوث عنف على مدى أربع وعشرين ساعة، كما عبر الرئيس الأفغانى أشرف غنى عن أمله فى أن يمهد وقف إطلاق النار الطريق لوقف أطول لإطلاق النار، ودعا طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من العودة لميدان القتال.

 


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