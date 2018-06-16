تفجير خلال لقاء مقاتلى طالبان مع قوات أفغانية

رويترز

وقع انفجار خلال لقاء بين مقاتلين من طالبان وقوات أمن أفغانية في إقليم ننكرهار، اليوم السبت، وهناك مخاوف من سقوط ضحايا، وذلك حسب خبر عاجل نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان التقى وزير الداخلية الأفغانى، ويس أحمد، اليوم السبت مع عدد من مقاتلى طالبان، فى العاصمة الأفغانية كابول، ويأتى اللقاء أثناء احتفال الجانبين بوقف غير مسبوق لإطلاق النار خلال عيد الفطر.