video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 04:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر البنزين 80 بعد زيادة أسعار الوقود

السبت، 16 يونيو 2018 04:21 م
تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر البنزين 80 بعد زيادة أسعار الوقود دعم بنزين 80
كتب حسن رمضان
إضافة تعليق

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم من مجلس الوزراء.تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم للتر البنزين 80 .  

 

بنزين 80

يعد بنزين 80 من المواد البترولية التى صدر قرارا بتحريك سعرها ليصل إلى 5.50 جنيه للتر مقابل 3.65 جنيه، وتصل قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة بعد قرار الزيادة الصادر اليوم نحو 1.64 جنيه للتر، وهو ما يكلف الدولة نحو 17 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.

ويصل متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 نحو 5.217 مليار لتر، يأتى نحو 60% منهم من الإنتاج المحلى الذى يصل لنحو 3.149 مليار لتر، فى حين تعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلى المتنامى على الوقود.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين: بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول: ما يحدث فى قطاع الوقود تعديل للتشوهات السعرية

وزير البترول: 517 مليار جنيه إجمالى دعم الوقود خلال 5 سنوات

مجلس الوزراء يقر زيادة أسعار المنتجات البترولية.. بنزين 80 والسولار بـ5.5 جنيه للتر.. وأنبوبة البوتاجاز بـ50 جنيها.. وزير البترول: 517 مليار جنيه إجمالى الدعم خلال الـ5 سنوات الماضية لم يستفد منها أحد

وزير البترول: ارتفاع فاتورة دعم الوقود لـ125 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

"البترول" بعد تحريك الأسعار: الدولة لا زالت تدعم الوقود بـ25% من تكلفته

المالية: ارتفاع أسعار البترول عالميًا يرفع الدعم لـ180 مليار جنيه سنويا

البترول: 500 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية خلال الـ 5 سنوات الماضية

وزير البترول يجرى جولة لمتابعة انتظام تدفق البوتاجاز والوقود

رئيس هيئة البترول السابق: تحريك أسعار الوقود خطوة ضرورية ببرنامج الإصلاح

اسعار البنزين

زياده اسعار البنزين

بنزين

البنزين

بنزين 92

بنزين 80

بنزين 95

سعر البنزين الجديد

رفع أسعار الوقود

اسعار الوقود

وزير البترول

البترول

اسعار المازوت

تعرف على اسعار الوقود الجديده

اخبار الاقتصاد

انبوبه البوتاجاز

اسطوانه البوتاجاز

البوتاجاز




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة