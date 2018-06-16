تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر البنزين 80 بعد زيادة أسعار الوقود

كتب حسن رمضان

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم من مجلس الوزراء.تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم للتر البنزين 80 .

بنزين 80

يعد بنزين 80 من المواد البترولية التى صدر قرارا بتحريك سعرها ليصل إلى 5.50 جنيه للتر مقابل 3.65 جنيه، وتصل قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة بعد قرار الزيادة الصادر اليوم نحو 1.64 جنيه للتر، وهو ما يكلف الدولة نحو 17 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.

ويصل متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 نحو 5.217 مليار لتر، يأتى نحو 60% منهم من الإنتاج المحلى الذى يصل لنحو 3.149 مليار لتر، فى حين تعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلى المتنامى على الوقود.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين: بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.