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تعرف على تطورات محاكمة بديع فى "أحداث البحر الأعظم" × 13 معلومة

السبت، 16 يونيو 2018 06:00 ص
تعرف على تطورات محاكمة بديع فى "أحداث البحر الأعظم" × 13 معلومة بديع
كتب إيهاب المهندس
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وصلت قضية إعادة محاكمة محمد بديع و8 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى محطتها قبل النهائية بعد حجز القضية لجلسة 29 يوليو للنطق بالحكم وتوجد مجموعة من المعلومات حول القضية منها:

1 ـ حكم على المتهمين فى المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد فى سبتمبر من عام 2014 من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل.

2 ـ الدعوى تضم 15 متهما من قيادات الإخوان.

3 ـ طعن على حكم المؤبد 9 من المتهمين من بينهم بديع ولم يطعن المتهمين الهاربين.

4 ـ تنظر إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل.

5 ـ فى 13 نوفمبر 2016 نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين.

6 ـ أحراز المتهمين ضمت فيديوهات لمظاهرات الإخوان بشارع البحر الأعظم بالتزامن مع عزل مرسى.

7ـ المحكمة استمعت لشهود الإثبات والنفى على مدار 10 جلسات تقريبا.

8 ـ فى 12 نوفمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطلب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

9 ـ دفاع المتهمين استغرق 4 جلسات للمرافعة وكان آخرها جلسة 11 مارس 2018.

10 ـ المحكمة حجزت القضية لجلسة 27 مايو للنطق بالحكم على المتهمين.

11 ـ المحكمة قررت حجز القضية للحكم بجلسة 29 يوليو.

12 ـ المحكمة عقدت 18 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

13 ـ جلسات المحاكمة تعقد بمقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.


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