بعد تحريك أسعار الوقود اليوم.. الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز المنزلى بـ125 جنيه

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة تدعم الأسطوانة الواحدة من البوتاجاز المنزلى بـ125 جنيها، بنسبة تصل لحوالى 71%، بعد تحريك سعر الأسطوانة اليوم لتسجل 50 جنيها .
وبحسب البيانات فإن الدولة تدعم اسطوانة البوتاجاز التجارى بحوالى 49.4 جنيها للاسطوانة "الانبوبة " بنسبة تصل لـ33% بعد زيادة سعر الاسطوانة إلى 100 جنيه.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..
- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة
- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر
- الكيروسين 5.50 جنيه للتر
- السولار5.50 جنيه للتر
- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.
- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.
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