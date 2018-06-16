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"الصحة" تخطر مراكز الفيروسات الكبدية بإجراء الكشف عن أورام الكبد بالمجان

السبت، 16 يونيو 2018 12:30 ص
"الصحة" تخطر مراكز الفيروسات الكبدية بإجراء الكشف عن أورام الكبد بالمجان الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه تم إخطار جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية بالجمهورية بإجراء الكشف المبكر عن أورام الكبد للمرضى المتعافين من فيروس سى كل 3 شهور خاصة ممن هم حالاتهم الصحية حرجة.

 

وقالت الدكتورة سهير إسماعيل، نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إن الكشف عن أورام الكبد يتم مجانا وبدون أى رسوم أو مصاريف وتابعت: الكشف يتم بشكل اختيارى كل 3 شهور مضيفة أنه يتم صرف العلاج للمرضى على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

 

وأضافت نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن نسبب الإصابة بأورام الكبد منخفضة للغاية، وليست كبيرة مضيفة أن الفترة المقبلة سيكون هناك خطط للتوسع فى علاج الفيروسات الكبدية للقضاء عليها بحلول 2022.


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الصحة

فيروس سى

الفيروسات الكبدية

اورام الكبد




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