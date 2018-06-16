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الرقابة على الصادرات: 10.7 مليار دولار صادرات مصر فى أول 5 أشهر من 2018

السبت، 16 يونيو 2018 07:04 م
الرقابة على الصادرات: 10.7 مليار دولار صادرات مصر فى أول 5 أشهر من 2018 إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات
كتب - إسلام سعيد
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سجلت صادرات مصر غير البترولية ما قيمته 10.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2018.

وقال بيان للهيئة، إن معاملها فحصت 19263 رسالة معملياً خلال شهر مايو  2018 بإجمالى وزن 3448975 طن حيث تم قبول عدد 19011 رسالة بإجمالى وزن  3446473 طن، وتم رفض عدد  252  رسالة بإجمالي وزن  2503  طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضح أن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد 12582 رسالة صناعى بإجمالى وزن 777070 طن خلال شهر مايو 2018 حيث تم قبول عدد 12464 رسالة بإجمالى وزن 776238 طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة" حديد التسليح – الأسمنت– قطع غيار السيارات – الملابس – أدوات المائدة" وتم رفض عدد 119 رسالة بإجمالي وزن 833 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر– لعب الأطفال – أدوات كهربائية"

 

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فقامت الهيئة بفحص عدد 6681 رسالة غذائى بإجمالى وزن  2671905 طن خلال نفس الفترة حيث تم قبول عدد 6548 رسالة بإجمالى وزن 2670235  طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية "وتم رفض عدد  133 رسالة بإجمالى وزن 1670 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " مكملات غذائية، بن محمص، إضافات أعلاف، كبده وكلاوى بقرية مجمدة، خروب، توت مجمد، كمون حب.

 

 

 


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