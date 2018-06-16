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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ6.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

السبت، 16 يونيو 2018 12:00 ص
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ6.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 833 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
   
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 5.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.9 مليون ورقة منفذة على 584 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 93.58% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.42%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 2978 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 471 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 53 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 635 مليون جنيه بحجم تداول 90 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 22 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3613 مليون جنيه بحجم تداول 560 ورقة مالية منفذة من خلال 75 ألف عملية.
 
 
 

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