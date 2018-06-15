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الجمعة، 15 يونيو 2018 10:02 ص
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38 دولة تدعو الامم المتحدة إلى مناقشة مصير السجناء الأوكرانيين مع بوتين

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:02 ص
38 دولة تدعو الامم المتحدة إلى مناقشة مصير السجناء الأوكرانيين مع بوتين انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة
(أ ف ب)
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دعت 38 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس، إلى البحث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى سيلتقيه الاسبوع المقبل، فى قضية المخرج السينمائى الاوكرانى اوليغ سينتسوف المضرب عن الطعام، وعشرات السجناء الاوكرانيين الآخرين.

وقالت هذه الدول فى رسالة وجهتها الى غوتيريش، ان قضية سينتسوف الذى يقوم باضراب عن الطعام منذ 14 مايو، يجب ان تطرح "بشكل عاجل" فى الكرملين، وبين الدول الموقعة استراليا وكندا وعدد من البلدان الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى وتركيا ومولدافيا وجورجيا واوكرانيا.

وكان حكم على سينتسوف المعارض لضم القرم الى روسيا فى مارس 2014، بالسجن عشرين عاما فى اغسطس 2015 بعد ادانته "بالارهاب" و"تهريب اسلحة". وهو يمضى عقوبته فى سجن فى شمال روسيا ومضرب عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.

ويلتقى الامين العام للمنظمة الدولية الاربعاء المقبل مع بوتين فى موسكو حيث سيحضر المباراة بين البرتغال والمغرب لنهائيات كأس العالم.

وقالت الدول الموقعة ان "التزام الامم المتحدة هذه القضايا امر مرحب به"، مؤكدة ضرورة اتخاذ "اجراءات اضافية لتخفيف معاناة كل المعتقلين بطريقة غير مشروعة".

وسلم السفير الاوكرانى فى الامم المتحدة فولوديمير يلتشينكو الرسالة الى غوتيريش، وكذلك لائحة باسماء عشرات السجناء الاوكرانيين فى روسيا بينهم النقابى اولكسندر كولتشنكو والمؤرخ ستانسلاف كليخ والسياسى ميكولا كاربيوك.

وكان الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والاوكرانى بترو بوروشنكو بحثا الاسبوع الماضى فى اتصال هاتفى اجريا اتصالا هاتفيا تطرق قضية المعتقلين لدى البلدين.

 


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