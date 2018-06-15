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‏وزيرة الصحة تتفقد المستشفيات لمراجعة خطة التأمين الطبى لعيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:24 ص
‏وزيرة الصحة تتفقد المستشفيات لمراجعة خطة التأمين الطبى لعيد الفطر د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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‏تتفقد اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عدداً من المستشفيات والمنشآت الطبية وغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية لمتابعة خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك ‏على أرض الواقع.
 
ومن المقرر أن تتفقد هالة زايد غرفة الأزمات بمقر هيئة الإسعاف المصرية، لمتابعة انتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة ثم جولة تفقدية لمستشفيات معهد ناصر، والسلام، والشيخ زايد التخصصي، والبنك الأهلي، وختاماً تفقد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
 
 
يذكر أنه قد تم رفع درجة الاستعدادت الى الدرجة القصوى في جميع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الجمهورية، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

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