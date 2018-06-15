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وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تعد لائحة بالرسوم الجمركية لفرضها على الصين

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:58 ص
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تعد لائحة بالرسوم الجمركية لفرضها على الصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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فى إطار مواجهتها التجارية مع بكين، تكشف الإدارة الأمريكية، الجمعة، لائحة نهائية بالمنتجات الصينية التى يمكن أن تفرض عليها رسوما جمركية عقابية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على اللائحة، مساء الخميس، بعد اجتماع فى البيت الأبيض مع مستشاريه التجاريين وخصوصا مسئولين من وزارة التجارة والخزانة، وتأتى مهلة 15 يونيو التى حددتها الإدارة لنشر اللائحة فى الوقت الذى تخوض فيه الإدارة الأمريكية سباقًا دبلوماسيًا مزدوجًا، فهى بحاجة إلى بكين فى مساعيها لنزع السلاح النووى الكورى الشمالى، لكنها تخوض مواجهة فى الوقت نفسه مع كل شركائها فى حرب تجارية شبه معلنة.

وتبادل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، تصريحات حادة مع نظيره الصينى وانج يى، الذى حض واشنطن على تفادى مقاربة خاسرة للشريكين حول التجارة، فيما قال دينيس وايلدر خبير شئون شرق آسيا فى جامعة جورج تاون، "اعتقد أن إدارة ترامب ستعلن اللائحة دون تطبيقها على الفور فى محاولة لإفساح وقت أكبر للصينيين".

وكان ترامب أعلن فى مارس أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات الصينية مع التركيز على قطاعات تعتبرها تحويلا لملكية فكرية، ولوح ترامب بعدها بزيادة لائحة المنتجات المستهدفة إلى ما قيمته 100 مليار دولار، لكنه لم يتخذ اجراءات ملموسة حتى الآن، كما كان الممثل الأمريكى للتجارة روبرت لايتهايزر، نشر فى أبريل، لائحة أولية بنحو 1300 منتج صينى، وكان 70% من المواد المستهدفة من 3 قطاعات خصوصا: مكونات مفاعلات نووية وأدوات كهربائية ومعدات بصرية، وأوردت شبكة "سى ان بى سى" الإخبارية المالية، أن اللائحة تقتصر على 800 أو 900 سلعة.


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