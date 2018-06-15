وزير الرى يرفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أجهزة الوزارة خلال عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

قرر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى رفع حالة الطوارئ القصوى خلال اجازة عيد الفطر بين جميع الوحدات وقطاعات الوزارة خلال إجازة، بما فيها قيام جميع مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع خلال الموسم الصيفى الحالى والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.

وأكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الرى بأنه تم تكليف جميع أجهزة وقطاعات الوزارة بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد، لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، ووضع وحدات رفع طوارئ عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"الْيَوْمَ السابع" أنه تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى أثناء إجازة العيد لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات، علاوة على غرفة عمليات من أجهزة حماية النيل والقطاع، لمتابعة التعديات على المجارى المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأى أعمال تعد تقع خلال أيام العيد، وتخصيص رقم ساخن لتلقى الشكاوى.

وكلف وزير الرى قطاع توزيع المياه بتنظيم عمل نوباتجيات بالقطاع والادارات التابعة له لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والادارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بادارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة، و اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه فى ضوء توقف المزارعين عن الرى خلال عطلة العيد، وذلك لتخزين المياه فى نهر النيل للاستفاده منها بعد انتهاء فترة العيد.

على جانب آخر تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل جميع محطات الرى والصرف 24 ساعة يوميا حيث تم إجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال اجازة العيد، ورفع اقصى درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية وكذلك التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذة الفترة

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة للميكانيكا والكهرباء أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى المحطات لتلقى ورصد أى شكاوى أو تجاوزات، تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفه العمليات المركزية لمتابعة محطات الرى والصرف على مدار 24 ساعة يوميا لضمان استمرارية التشغيل والوفاء باحتياجات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

فيما أكد المهندس السيد شلبى رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة مسئولة عن متابعة شبكات المصارف على مستوى الجمهورية وذلك لضمان عدم حدوث أى ازدحامات للمياه بها، موضحا أنه تم إعداد غرفة عمليات بكل إقليم ونوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والإستعداد للتحرك فى إتجاه مواقع الأزمات فور الإبلاغ .

وأضاف شلبى أنه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الإختناقات، و المتابعة المستمرة مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة للرى المختصه لإحكام غلق نهايات الترع وخفض مناسيب المياه خلال فترة إجازة العيد و التنسيق مع أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحليات وغرف العمليات.