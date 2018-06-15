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هاشتاج "this is egypt" يتصدر تويتر عقب مباراة المنتخب فى كأس العالم

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:15 م
هاشتاج "this is egypt" يتصدر تويتر عقب مباراة المنتخب فى كأس العالم المنتخب الوطنى
كتبت – شرويت ماهر
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تصدر هاشتاج "this is Egypt" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب مباراة المنتخب المصرى أمام أوروجواى بكأس العالم.

وعبر عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن فخرهم وإعجابهم بأداء المنتخب الوطنى، حيث كتبت أمينة كرم: "فخورة بمنتخبنا القومى".

وتابعت بسنت خالد عبر الهاشتاج: "فخورين بيكم، شكرا رجالة منتخب مصر".

خسر المنتخب المصرى بهدف دون مقابل أمام أوروجواى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

 

وقدم المنتخب المصرى أداءً رائعاً فى المباراة، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى، قبل أن تهتز شباكه بهدف فى الوقت القاتل.

 

ويلعب منتخب مصر وأوروجواى ضمن المجموعة الأولى التى تضم بجانبهما روسيا – البلد المستضيف – والسعودية من قارة آسيا.


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