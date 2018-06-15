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نقابة المعلمين: الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:00 ص
نقابة المعلمين: الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر إبراهيم شاهين القائم بأعمال وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية
كتبت آية دعبس
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قال إبراهيم شاهين، القائم بأعمال وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إنه من المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على إجراء انتخابات النقابة على كل المستويات "اللجان النقابية، والنقابات الفرعية بالمحافظات، والنقابة العامة"، موعد فتح باب الترشح بالانتخابات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

 

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة القضائية بدأت فى إجراء حصر لأعضاء الجمعية العمومية، ومن لهم حق التصويت بانتخابات اللجان النقابية، والبالغ عددها 315 لجنة، حيث تمت مخاطبتهم جميعا لإعداد قوائم بأعضاء الجمعيات العمومية، وإخطار اللجنة بهم، تميهدا لإجراء الانتخابات، طبقا للمواعيد القانونية التى نص عليها قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم إجراء الانتخابات مبكرا عما نص عليه القانون حال انتهاء الإجراءات الخاصة باللجنة.

 


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