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ضبط 3 شباب تحرشوا بـ6 فتيات باستخدام الأسلحة فى أول أيام العيد بالمرج

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:15 ص
ضبط 3 شباب تحرشوا بـ6 فتيات باستخدام الأسلحة فى أول أيام العيد بالمرج تحرش- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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نجح رجال مباحث قسم المرج، فى القبض على 3 شباب بمنطقة المرج الجديدة لتحرشهم بـ6 فتيات باستخدام الأسلحة البيضاء، والعبارات الجنسية، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

البداية بتلقى قسم المرج بلاغ يفيد بتعرض عدد من الشباب لفتيات بمنطقة المرج الجديدة، وعلى الفور توجه الرائد حسام رضا معاون مباحث قسم شرطة المرج، وتبين أن وراء الواقعة 3 شباب ما بين 18 إلى 20 عام تحرشوا ب6 فتيات بمنطقة المرج الجديدة باستخدام الأسلحة البيضاء، والعبارات الجنسية، تم القبض على المتهمين وجار تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.


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