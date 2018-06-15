صور.. رئيس "حماية المستهلك" يقود حملة على سلاسل تجارية فى منتصف الليل

كتب مدحت وهبة

قاد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك منذ قليل حملة على الأسواق والسلاسل التجارية والمولات الكبرى، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك بساعات، وذلك للاطمئنان على توافر السلع والتأكد من جدية العروض المطروحة فى السلاسل التجارية الكبرى والخاصة بتخفيضات الأسعار، وأنها عروض ليست وهمية.

كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك أحد المولات التجارية الكبرى فى منطقة العبور وتأكد من جدية عرض تخفيضات أسعار الملابس، فيما طالب المسئولين عن المول التجارى بضرورة كتابة تواريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على لافته واضحة أمام المنتجات، خاصة منتجات الألبان والجبن وكافة السلع الغذائية وعدم الاكتفاء بالتواريخ على العبوات فقط حتى تكون ظاهرة أمام المستهلك.

فيما قام اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك بجولة داخل موقف ميكروباص العاشر بمدينة السلام، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين فى زيادة أسعار التعريفة حيث قام بالتحدث مع المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه الجولات الليلية حتى تكون ردعا لأى سائق تسول له نفسه فى زيادة تعريفة الأجرة دون أى مبررات.