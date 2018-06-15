المئات يتظاهرون فى اليونان ضد اتفاق حول مقدونيا

أ ف ب

تظاهر بضع مئات بينهم نواب من حزب الفجر الذهبى المتطرف صباح الجمعة فى العاصمة اليونانية ضد اتفاق بين أثينا وسكوبيي يقضي بتقاسم استخدام كلمة "مقدونيا" في اسم الدولة المجاورة.

ويفتتح هذا التجمع ليلة سيمضيها معارضو الاتفاق أمام البرلمان قبل تظاهرة ثانية مرتقبة مساء السبت بدعوة من "لجنة النضال من أجل الهوية اليونانية لمقدونيا".

وسيصوت النواب اليونانيون السبت عند الساعة 11,00 ت غ على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة قدمها الخميس اليمين المحافظ لعرقلة الاتفاق حول مقدونيا الذي تم التوصل اليه الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تنجو حكومة اليكسيس تسيبراس من المذكرة، إلا في حال حدوث مفاجأة.