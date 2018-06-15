الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات، وهو ما يساهم فى عدم تخفيف الأحمال، موضحاً أن أقصى حمل متوقع على الشبكة خلال وقت الذروة خلال أيام عيد الفطر المبارك سيصل إلى 27 ألف ميجا وات.

وأضاف أيمن حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا يصل إلى 49 ألف ميجا وات.

وكانت وزارة الكهرباء استعدت لعيد الفطر المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ لضمان استقرار التيار الكهربائى وبجودة عالية للمواطنين.