"العيد فرحة" مساجين العفو الرئاسى والغارمات على الأسفلت

كتبت دينا الحسيني

تفتح السجون أبوابها فى أول ايام عيد الفطر المبارك للمساجين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى وأنهى قطاع السجون بوزارة الداخلية على مدى الأيام الماضى إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والقرار يحمل رقم 260 لسنة 2018.

وشكلت مصلحة السجون لجاناً فنية لتحديد مستحقى العفو، عقب قرار الرئيس وتم عرضها على هذه اللجان لفحصها وتحديد مستحقى العفو، وأنضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

واجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وتم فحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، من حيث حسن السير والسلوك خلاف فترة العقوبة والالتزام بالتعلميات ولوائح السجون، ليتم الإفراج عن أول دفعة فى أيام عيد الفطر المبارك على أن يتم خروج الباقين على دفعات خلال أيام العيد.

كما أنهت السجون إجراءات الإفراج عن الغارمين والغارمات كأول دفعة مع سجناء العفو الرئاسى، بعد قيام الضباط بالتبرع بجزء من رواتبهم لسداد ديون الغارمات من نزيلات السجون المصرية، وبعد قيام الوزارة بالتنسيق الجمعيات الخيرية بسداد ديون عدد كبير من الغارمين والغارمات المحبوسين بعد عمل حصر بحالاتهم، وسددت تلك الجمعيات بالفعل الديون عنهم.

وقام قطاعى الشئون القانونية والسجون بوزارة الداخلية، بالتواصل مع المحاكم المختفلة والدائنين وتحديد جلسة للتصالح تمهيدا ليقضى الغارمون عيد الفطر بمنازلهم.