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الجمعة، 15 يونيو 2018 08:17 م
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الحكومة تخصص 8 مليارات جنيه لتطوير برامج الرعاية الصحية بخطة متوسطة المدى

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:17 م
الحكومة تخصص 8 مليارات جنيه لتطوير برامج الرعاية الصحية بخطة متوسطة المدى مستشفى
كتب: مصطفى عبد التواب
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وجهت الحكومة ضمن خطتها متوسطة المدى التى تبدأ مع العام المالى القادى 2018-2019 وتنتهى فى عام 2021-2022، حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاءِ دفعة لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان من خلال تطوير مستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وتتضمّنُ 20 مستشفى، و103 وحدات رعاية صحة أولية فى خمسِ محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء) بِتكلفة استثمارية 1.1مليار جنيه، و توجيه حوالى مليار جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطيةِ الصحية الشاملة للمناطق الفقيرةِ والمحرومة.

 

وبحسب وزارة التخطيط تستهدف الخطة متوسطة المدى توجيه حوالى 6.2 مليار جنيه للرعاية الطبية العاجلة لافتتاح 13 مستشفى طب علاجى، منها مستشفيات بنى سويف العام، وطامية بالفيوم، والبياضِية بالأقصر، وسملوط ودِير مواس بالمنيا، ومنفلوط وأبو تيج بأسيوط، ورأس غارِب بالبحر الأحمر، لزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بنحو 1200 سريرِ ليصل العدد الإجمالى إلى حوالى 41 ألف سرير و التوسع فى برامج الصحة الوقائية برفعِ نسبةِ التغطية بالتطعيماتِ المدرسيةِ لِتصِل َإلى 97٪ مُقارنةً بنسبة 91,5٪ حالياً و زيادة نِسبَةِ استخدام وسائلِ تنظيمِ الأسرة إلى 61٪ مقارنةً بنسبة 59٪ حالياً فى إطار الجهودِ المبذولةِ لتعزيز الصِحّة الإنجابية واحتواء ظاهرة الزيادة السكانية.


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