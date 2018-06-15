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الحشد الشعبى العراقى: مقتل وإصابة عدد من إرهابى "داعش" فى ديالى

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:52 م
الحشد الشعبى العراقى: مقتل وإصابة عدد من إرهابى "داعش" فى ديالى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن اللواء فى الحشد الشعبى أبو جمال الجنابى، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عدد من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى بكمين فى منطقة "نفط خانة" شمال شرق محافظة ديالى.

وقال الجنابى، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوة قتالية من الفوج الرابع فى اللواء 110 التابع للحشد الشعبى، نصبت كمينا محكما وهو عبارة عن عبوة ناسفة لعناصر داعش الإرهابى فى قاطع نفط خانة (85 كم شمال شرق بعقوبة)"، مضيفا أن العبوة انفجرت على الهدف؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من إرهابيى "داعش" أثناء مرورهم هناك.

 

 


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