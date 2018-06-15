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الجارديان: نائب روسى يشجع الروس على ممارسة الحب مع الضيوف فى كأس العالم

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:52 م
الجارديان: نائب روسى يشجع الروس على ممارسة الحب مع الضيوف فى كأس العالم كأس العالم
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عضو برلمان روسي شجع الروس على ممارسة الجنس مع جماهير كرة القدم الأجنبية الزائرة ، بعد يوم واحد من تعرض السلطات الروسية للإحراج بعدما حذر أحد البرلمانيين من العلاقات الجنسية في كأس العالم.
 
وقال النائب ميخائيل ديجيتاريوف أمس الخميس، : "كلما زادت قصص الحب المرتبطة بكأس العالم زاد عدد الناس من مختلف البلدان الواقعين فى الحب، وكلما ولد الأطفال كلما كان ذلك أفضل..حيث سيتذكر هؤلاء الأطفال أن قصة حب آبائهم بدأت خلال كأس العالم في روسيا عام 2018."
 
وتأتي تعليقات النائب، بعد أن قالت الممثلة تمارا بليتينوفا ، رئيسة لجنة للعائلات والنساء والأطفال بالبرلمان الروسي ، الأربعاء إنه يجب على الروس تجنب العلاقات الجنسية مع الأجانب ، خاصة إذا كانوا "من جنس مختلف". وأضافت الصحيفة أن تصريحاتها أثارت الكثير من الجدل، وتسببت فى إحراج السلطات الروسية. 
 
وقالت ردا على سؤال بشأن الأطفال التى ولدت بعد علاقات بين روسيات ورجال من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا خلال أولمبياد موسكو عام 1980،  "يجب أن نولد أطفالنا نحن، فهؤلاء الأطفال أصحاب الأعراق المختلطة يعانون وعانوا منذ ولادتهم". 
 
 

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