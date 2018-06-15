التخطيط: خطة العام المالى الجديد تهتم بالفئات الأولى بالرعاية والقرى

كتب - مصطفى عبد التواب

أدى الدكتور أحمد كمالى مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبا لوزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الوزارة ستستمر فى تنفيذ دورها الوطنى مؤكدة أن العمل يجرى الآن على تنفيذ خطط الإصلاح الإدارى والخدمات التى تخص المواطنين فى المرحلة الأولى باعتبارها الأولوية التى تضعها الحكومة نصب أعينها.

وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة العام المالى الجديد 2018/2019 تراعى الموازنة بين كافة القطاعات وتهتم بالفئات الأولى بالرعاية والقرى والمحافظات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمالى، إن دور التخطيط ليس بالدور اليسير مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على العديد من البرامج والخطط الخدمية فى المقام الأول والتى تصب فى صالح المواطن المصرى.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد كمالى كان قد تخرج من قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991، وحصل على ماجستير الاقتصاد من الجامعة نفسها عام 1995، ثم دكتوراه الاقتصاد من جامعة ماريلاند فى كوليدج بارك.

ويشار إلى أن نائب وزيرة التخطيط له خبرة أكاديمية ودولية طويلة حيث عمل كباحث بالمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن كما عمل مستشارا فى البنك الدولى بواشنطن، كما تقلد كمالى مناصب متعدده شملت رئاسة قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى جانب عمله كمستشار اقتصادى للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية، بالإضافة إلى منصب مدير نقطة الاتصال الوطنية المصرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، فضلا عن تقلده لمنصب رئيس قسم الحوكمة الاقتصادية والتخطيط فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا بالأمم المتحدة (اسكوا).

كما شغل كمالى مؤخرا منصب مستشار وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى لشئون التخطيط ولمتابعة ليتم تعيينه أمس نائبا لوزيرة التخطيط.