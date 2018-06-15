الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من كفر قدوم شرق قلقيلية

(أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى ، فى تصريح اليوم، إن المعتقلين هما: همام عدنان (22 عاما) ، وعمر وليد (20 عاما).

وأضاف أن مواجهات عنيفة إندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استهداف المنازل، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل وفتشوها.