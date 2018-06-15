video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 09:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:33 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من كفر قدوم شرق قلقيلية الاحتلال الإسرائيلى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى ، فى تصريح اليوم، إن المعتقلين هما: همام عدنان (22 عاما) ، وعمر وليد (20 عاما).

وأضاف أن مواجهات عنيفة إندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استهداف المنازل، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل وفتشوها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

120 دولة فى الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة فى غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مطلقى البالونات المشتعلة على حدود غزة

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

قلقيلية

كفر قدوم

اسرائيل




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة