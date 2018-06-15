video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 07:35 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهرى فى خطبة العيد: المسلمون أبدعوا عبر تاريخهم فى سائر العلوم والفنون

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:47 ص
الأزهرى فى خطبة العيد: المسلمون أبدعوا عبر تاريخهم فى سائر العلوم والفنون الشيخ أسامة الأزهرى
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أكد الشيخ أسامة الأزهرى، أن المسلمون أبدعوا عبر تاريخهم فى سائر أنواع العلوم والفنون والمعارف، ثم أن الله أشار فى الجزء الأول إلى منهجى البحث العلمى فنهى عن سؤال المكابرة والعناد كالذى وقع فى شأن أصحاب البقرة.

 

وتابع الأزهرى فى خبطة العيد، بحضور الرئيس السيسي، "إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم فى يد بنى آدم مفتاحا لعلاج أزماتهم ومشكلاتهم التى أشارت إليها ملائكة الرحمن إذ قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكأن الله تعالى أراد ان يقول اول حلية وخلعة ومنحة وهدية إلهية للانسان أن اعتصم بها نجا من أزمات الفساد وسفك الدماء هى حلية العلم، فأول ركيزة من ركائز الحضارة يغرسها القران الكريم فى القلوب هى قضية العلم.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

 

وأم المصلين فى صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. السيسي وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى وسط أبناء الشهداء

فيديو.. السيسي يغادر مسجد المشير بعد أداء صلاة العيد بحضور رجال الدولة وأبناء الشهداء

أسامة الأزهرى يلقى خطبة عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس السيسي وأبناء الشهداء

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يصافح أبناء الشهداء بعد أداء صلاة العيد بمسجد المشير

صلاة العيد

مسجد المشير

عيد الفطر

الرئيس السيسي

اسر الشهداء

الرئيس يصلى العيد

السيسي يصلى العيد




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة