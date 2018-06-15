الأزهرى فى خطبة العيد: المسلمون أبدعوا عبر تاريخهم فى سائر العلوم والفنون

كتب سمير حسنى

أكد الشيخ أسامة الأزهرى، أن المسلمون أبدعوا عبر تاريخهم فى سائر أنواع العلوم والفنون والمعارف، ثم أن الله أشار فى الجزء الأول إلى منهجى البحث العلمى فنهى عن سؤال المكابرة والعناد كالذى وقع فى شأن أصحاب البقرة.

وتابع الأزهرى فى خبطة العيد، بحضور الرئيس السيسي، "إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم فى يد بنى آدم مفتاحا لعلاج أزماتهم ومشكلاتهم التى أشارت إليها ملائكة الرحمن إذ قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكأن الله تعالى أراد ان يقول اول حلية وخلعة ومنحة وهدية إلهية للانسان أن اعتصم بها نجا من أزمات الفساد وسفك الدماء هى حلية العلم، فأول ركيزة من ركائز الحضارة يغرسها القران الكريم فى القلوب هى قضية العلم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

وأم المصلين فى صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية.