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أسعار الذهب تتراجع جنيهين أول أيام العيد.. وعيار 21 بـ645 جنيها

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:09 م
أسعار الذهب تتراجع جنيهين أول أيام العيد.. وعيار 21 بـ645 جنيها أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر تراجعا طفيفا لكل الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة بقيمة جنيهين،  بالتزامن مع تراجع  سعر أوقية الذهب لتسجل 1298 دولارا حتى الآن، بانخفاض بلغت قيمته 7 دولارات.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:
 
 
 
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.
 
 
سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  645 جنيهًا للجرام.
 
 
سعر الذهب عيار 24 سجل  737 جنيهًا للجرام .
 
 
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيها.
 
 
الأوقية : 1298 دولارا.
 
 
 

سعر الذهب اليوم

 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 

أسعار الذهب

 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
 
 
 
 
 
 

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